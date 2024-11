Gisdol bereit für neuen Job: „Warte auf den richtigen Moment“

Markus Gisdol will auf die Trainerbank zurückkehren. Der 55-Jährige, der zurzeit ohne Verein ist, sagt in einem Interview mit der Nachrichtenagentur ‚Anadolu Ajansi‘, dass er wieder bereit für einen neuen Job ist. „Ich warte auf das richtige Projekt, ich warte auf den richtigen Moment“, so Gisdol. Er sei für Angebote aus der Türkei, aber auch für Jobs in Europa offen.

Zuletzt hatte Gisdol den türkischen Erstligisten Samsunspor trainiert und sich dort durchaus Beliebtheit erfreut. Der Verein wollte weiter mit ihm arbeiten, doch er entschied sich dagegen, Thomas Reis übernahm. Seitdem ist Gisdol ohne Mannschaft. „Ich habe Angebote von einigen Mannschaften erhalten, aber ich habe sie nicht angenommen, weil ich sie nicht für die richtigen Projekte hielt. Jetzt bin ich bereit, meine ganze Energie einzusetzen.“