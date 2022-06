Sandhausen leiht Kutucu erneut aus

Ahmed Kutucu wird auch in der kommenden Saison für den SV Sandhausen spielen. Der Zweitligist verkündet, dass der 22-Jährige erneut von Basaksehir ausgeliehen wird. Bis Sommer 2023 ist der Ex-Schalker nun an den SVS gebunden. Bereits in der abgelaufenen Rückrunde spielte Kutucu in Sandhausen.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Der Kontakt zu Ahmed ist nie abgebrochen. Wir wollten von beiden Seiten die Leihe fortführen. Ahmed hat sich beim SV Sandhausen sehr wohlgefühlt und er passt sowohl menschlich sehr gut zu unserer Mannschaft wie auch zu unserer Spielphilosophie. Zudem wird er keine Anpassungsprobleme haben und uns von Saisonbeginn an weiterhelfen“, so der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca.