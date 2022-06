Haller unterschreibt beim BVB – Verkündung aufgeschoben

Die Spatzen pfeifen es bereits seit einiger Zeit von den Dächern. Borussia Dortmund verstärkt sich zur kommenden Saison mit Sébastian Haller. Nach Informationen von ‚Sky‘ wird der Ivorer noch heute einen Vertrag bis 2026 unterzeichnen.

Den Medizincheck bestand der 28-Jährige dem Bezahlsender zufolge mit Bravour, alle Unterlagen sollen außerdem in Kürze unterschrieben werden. Damit ist dem Bericht zufolge alles in trockenen Tüchern. Auf Wunsch von Ajax Amsterdam soll die Verkündung aber erst im Juli erfolgen, heißt es weiter.

Haller macht Urlaub

Da Haller mit der Nationalmannschaft der Elfenbeinküste unterwegs war, gestattet der BVB dem Neuzugang noch ein paar Tage Urlaub. Eine Woche vor dem Trainingslager in Bad Raz wird der Mittelstürmer dann im Kreise der Mannschaft erwartet.

Bereits am Morgen wurde Haller in Dortmund gesichtet. Ajax und die Borussia einigten sich auf eine Ablöse von 31 Millionen Euro plus mögliche Bonuszahlungen in Höhe von vier Millionen Euro. Bevor die BVB-Fans ihren neuen Topstürmer im schwarz-gelben Dress begutachten dürfen, werden voraussichtlich aber noch ein paar Tage vergehen.