Medien: Coutinho wechselt zum halben Preis

Steven Gerrard will auch in der kommenden Saison auf die Qualitäten von Philippe Coutinho bauen. Für Aston Villa ist seit Monaten klar, dass der offensive Mittelfeldspieler über den Sommer und das vereinbarte Leihgeschäft hinaus an Bord bleiben soll. Die Kaufoption in Höhe von 40 Millionen Euro wird der englische Erstligist aber wohl nicht ziehen.

Coutinho könnte stattdessen deutlich günstiger zu haben sein für die Villans. Nach Informationen der ‚Mundo Deportivo‘ fließen lediglich 15 bis 20 Millionen Ablöse für den 29-Jährigen. Coutinhos Vertrag in Barcelona ist noch bis 2023 datiert.

Für die Katalanen lohnt sich der Verkauf auch vor dem Hintergrund, dass man eine Saison das teure Gehalt des Nationalspielers einspart. Dem Bericht zufolge sind es rund 40 Millionen Euro, die Barça durch die vorzeitige Trennung mehr auf dem Konto hat.