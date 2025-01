Schalke: Karius mit Kampfansage an Heekeren

Loris Karius gibt sich mit der Rolle des Ersatzkeepers hinter Stammtorhüter Justin Heekeren (24) beim FC Schalke 04 nicht zufrieden. Wie der Neuzugang der Knappen im vereinseigenen Interview ankündigte, möchte der 31-Jährige für einen echten Konkurrenzkampf im Tor sorgen: „Wenn Justin im Tor steht, werde ich ihn unterstützen, aber mein Ziel ist es natürlich, selber im Tor zu stehen. Sonst hätte ich, glaube ich, hier nicht herkommen müssen.“

Vorher müsse Karius allerdings erst einmal beim Klub ankommen: „Wichtig wird für mich jetzt sein, so schnell wie möglich auf mein hundertprozentiges Fitnesslevel zu kommen. Da brauche ich einfach das Mannschaftstraining. Ich glaube nicht, dass ich lange brauche. Ein paar Tage werden es aber schon sein.“ Karius hat am gestrigen Mittwoch einen Vertrag bis zum Saisonende bei den Knappen unterschrieben. In Gelsenkirchen soll der Champions League-erfahrene Keeper den zu Eintracht Braunschweig abgewanderten Ersatzkeeper Ron-Thorben Hoffmann (25) ersetzen, aber auch als Herausforderer agieren.