Schalke holt Karius an Bord

Der FC Schalke 04 verpflichtet den bis dato vereinslosen Torhüter Loris Karius. Wie der Zweitligist verkündet, hat der 31-Jährige einen Vertrag bis zum Saisonende unterschrieben.

Youri Mulder, Direktor Profifußball bei S04, sagt: „Wir wollten nach der Leihe von Ron-Thorben Hoffmann zu Eintracht Braunschweig im Torhüter-Team keinen Qualitätsverlust verzeichnen. Das ist uns mit der Verpflichtung von Loris Karius gelungen. Er hat langjährige Erfahrung auf Top-Niveau. Loris ist fit und kann direkt ins Mannschaftstraining einsteigen. Er ist der Herausforderer, mit Justin Heekeren als Nummer eins starten wir am Samstag in Braunschweig in die Rückrunde.“

Karius sagt zu seiner Vertragsunterschrift: „Ich hatte sehr gute Gespräche mit den Schalker Verantwortlichen und freue mich darauf, mit der Mannschaft zu trainieren. Schalke 04 ist ein großer Verein mit leidenschaftlichen Fans, das habe ich bei meinen Spielen in der Arena immer gespürt.“

Karius stand zuletzt Anfang Februar 2023 für Newcastle United auf dem Feld. Für die beste Phase seiner Karriere muss man bis ins Jahr 2018 blicken. Mit dem FC Liverpool schaffte es Karius ins Finale der Champions League gegen Real Madrid, scheitere dort jedoch nach zwei schweren Torwartfehlern mit 1:3 an den Königlichen. Anschließend verlor seine Laufbahn merklich an Fahrt.