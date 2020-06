Schubert mit Kampfansage

Markus Schubert (22) will unabhängig von der Personalsituation bei Schalke 04 um die Rolle als Nummer eins kämpfen. „Es spielt für mich in erster Linie keine Rolle, ob ein neuer Torwart kommt: Ich schaue nur auf mich“, erklärt der Schlussmann im Interview mit der ‚Sport Bild‘, „mein Ziel ist es, in der nächsten Saison die Nummer eins auf Schalke zu sein. Dafür werde ich kämpfen.“

Dieser Tage häufen sich die Spekulationen um die Verpflichtung eines neuen Keepers. „Ich weiß: Mit der neuen Saison starten alle wieder bei null – auch wir Torhüter. Ich werde weiter hart an mir arbeiten, will auch körperlich noch einmal etwas draufpacken und in der neuen Saison wieder angreifen“, so Schubert.