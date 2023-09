Barcelona holt Abwehr-Youngster Fall

Der FC Barcelona sichert sich einen talentierten Innenverteidiger. Vom Los Angeles FC kommt Mamadou Fall (20) nach Katalonien. Der senegalesische Innenverteidiger schließt sich Barça zunächst per Leihe an, für den Anschluss besteht eine Kaufoption in Höhe von 6,5 Millionen Euro inklusive Boni.

Fall ist in Spanien kein Unbekannter. Die vergangene Spielzeit war der Youngster an den FC Villarreal verliehen, kam dort aber vornehmlich in der zweiten Mannschaft zum Einsatz. Zweimal durfte der Rechtsfuß bei den Profis ran. In Barcelona ist Fall zunächst ebenfalls für die Zweitvertretung eingeplant.