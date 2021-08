Heidel: Keine Angebote für Mainz-Spieler

Derzeit muss der 1. FSV Mainz 05 nicht um Abgänge wichtiger Spieler bangen. Wie Christian Heidel in der ‚Bild‘ erklärt, finden derzeit keine Verhandlungen statt, weil keine Angebote vorliegen. „Daher gehe ich davon aus, dass wir mit dem jetzigen Kader auch in die Saison starten“, so der Sportvorstand der 05er.

Unter der Anzeige geht's weiter

In den vergangenen Wochen wurde berichtet, dass Borussia Dortmund und Lazio Rom um die Dienste von Jeremiah St. Juste (24) buhlen. Der niederländische Innenverteidiger stand demzufolge hoch im Kurs bei den genannten Vereinen. Nach Heidels Aussagen ist ein mögliches Interesse derzeit aber noch nicht von konkreter Natur.