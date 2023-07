Schalke: Tempelmann im Anflug – kommt ein Zalazar-Ersatz?

Lino Tempelmann wird voraussichtlich auch in der kommenden Saison in der zweiten Bundesliga spielen. Laut ‚Sky‘ befindet sich der Transfer des 24-Jährigen zum FC Schalke 04 auf der Zielgeraden. Verhandelt wird über eine Festverpflichtung

Das Interesse der Knappen an Tempelmann rührt dem ‚kicker‘ zufolge daher, dass der Bundesliga-Absteiger noch nach einem Spieler sucht, der auf der Sechs und der Acht spielen kann. Positionen, auf denen sich Tempelmann auskennt. Ebenso wie in Liga zwei, denn in der vergangenen Spielzeit lief der dynamische Rechtsfuß für den 1. FC Nürnberg auf.

Was sich der SC Freiburg in Sachen Ablöse vorstellt, ist aktuell noch offen. Die Verhandlungsposition der Freiburger könnte aber schlechter sein. In den vergangenen Wochen wurden auch der 1. FC Heidenheim, der FC Augsburg und der VfL Wolfsburg mit dem einstigen U20-Nationalspieler in Verbindung gebracht.

Reaktion auf Zalazar-Abgang?

Einen Nachfolger für den scheidenden Rodrigo Zalazar, den es zu Sporting Braga zieht, möchten die Königsblauen laut dem ‚kicker‘ nicht an Bord holen. Der Revierklub sehe sich im offensiven Mittelfeld mit Kenan Karaman (29) und Dominick Drexler (33) gut aufgestellt.