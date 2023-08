Saelemaekers verlässt Milan

Alexis Saelemaekers wechselt innerhalb der Serie A. Der belgische Flügelspieler verlässt den AC Mailand und schließt sich auf Leihbasis dem FC Bologna an. Die Rossoblu teilen offiziell mit, dass sie sich eine Kaufoption für den 24-Jährigen sichern konnten.

Unter der Anzeige geht's weiter

In 140 Einsätzen für die Mailänder war Saelemaekers an 24 Treffern direkt beteiligt. Die vergangenen Saison pendelte der Rechtsfuß zwischen Startelf und Ersatzbank. In Bologna erhofft sich der elffache Nationalspieler mehr Spielanteile.