Reis ist „bereit für etwas Neues“

Thomas Reis hofft auf ein neues Trainer-Engagement. „Ich bin absolut bereit für etwas Neues“, kündigt der Trainer gegenüber der ‚Sport Bild‘ an und erklärt: „Natürlich hätte ein Job in Deutschland Priorität, aber auch das Ausland reizt mich. Ich kann mir etwa gut vorstellen, in England oder den USA zu arbeiten.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Reis stand bis Ende September bei Schalke 04 unter Vertrag. Nach dem desolaten Saisonstart des vermeintlichen Aufstiegsaspiranten musste der Trainer aber seinen Hut nehmen. Da der Vertrag mit den Knappen im Anschluss aufgelöst wurde, ist Reis ungebunden und kann jederzeit einen neuen Job antreten.