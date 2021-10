FC Bayern: Tolisso wieder an Bord

Corentino Tolisso trainiert wieder mit dem Team des FC Bayern. Von der ‚Bild‘ veröffentlichte Bilder zeigen den Mittefeldspieler bei der Einheit am Montagmorgen im Kreise seiner Teamkollegen.

Tolisso hatte sich Anfang September in Training der französischen Nationalmannschaft an der Wade verletzt und war seitdem ausgefallen. Nun soll der 27-Jährige „auftrainiert“ werden, wie Trainer Julian Nagelsmann zu sagen pflegt. Heißt: In Ruhe zu voller Fitness finden.