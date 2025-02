Nach drei Jahren: Horn feiert Bundesliga-Comeback

Timo Horn wird am Wochenende nach drei Jahren sein Comeback in der Bundesliga feiern. Wie Dieter Hecking auf der Pressekonferenz vor dem Spiel am Samstag (15:30 Uhr) gegen Borussia Dortmund verkündete, wird Horn erstmals für den VfL Bochum zwischen den Pfosten stehen. Stammtorhüter Patrick Drewes ist erkrankt und fällt aus.

Am 19. Februar 2022 hatte Horn gegen Eintracht Frankfurt noch für den 1. FC Köln sein bislang letztes Spiel im deutschen Oberhaus gemacht und die Null gehalten (1:0). Nach einem halben Jahr bei RB Salzburg steht Horn, der schon 201 Bundesligaspiele absolviert hat, seit Sommer beim VfL unter Vertrag. Dort kommt er bislang an Drewes nicht vorbei.