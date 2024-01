BVB: Transfer-Doppelpack vor dem Abschluss

Linksverteidiger Ian Maatsen (21) wird in der Rückrunde aller Voraussicht nach für Borussia Dortmund auflaufen. ‚Sky‘ berichtet von einer mündlichen Einigung und der finalen Phase in den Verhandlungen. Maatsen soll sich dem BVB per Leihe bis zum Sommer anschließen.

Beim FC Chelsea steht der Niederländer bis 2025 unter Vertrag. Die Blues hatten zuletzt noch auf einen Verkauf oder zumindest eine Kaufverpflichtung am Saisonende gehofft, 30 Millionen Euro schwebten Chelsea vor – nun scheint der BVB den risikoärmeren Weg durchzudrücken.

Wo bleibt Sancho?

Aus der Premier League nach Dortmund soll auch Jadon Sancho (23) wechseln. Mit Manchester United ist eigentlich alles ausgehandelt: Der BVB zahlt für Leihgebühr und Gehalt drei bis vier Millionen Euro, eine Kaufoption gibt es nicht.

Schon für Freitag war ein Flug ins spanische Trainingslager der Borussia gebucht, nach wie vor sitzt Sancho aber auf gepackten Koffer. Laut ‚Sky‘ fehlt weiterhin das finale grüne Licht aus Manchester.

Es gehe für United auch darum, „gesichtswahrend aus dieser Sache“ rauszukommen, da es in England Kritik gebe, Sancho – wenn auch nur per Leihe – für genannte Schnäppchensumme ziehen zu lassen. Dennoch sei man beim BVB optimistisch, den Deal mit seinem Ex-Spieler in absehbarer Zeit einzutüten.