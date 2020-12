Leverkusen - FC Bayern 1:2 | Zwei Einsen und eine Fünf

So selbstbewusst wie heute startete Bayer Leverkusen in den vergangenen Jahren selten in ein Duell mit dem FC Bayern. Sehr dominant gestaltete Peter Boszs Team die Anfangsphase und ging folgerichtig durch Patrik Schick in Führung. Auch im Anschluss waren die Leverkusener präsent, ein 2:0 wäre nicht unverdient gewesen. Stattdessen nutzte der FC Bayern die erste echte Unsicherheit der Bayer-Defensive und glich durch Robert Lewandowski noch vor dem Pausentee aus.

In Halbzeit zwei waren die Münchner dann deutlich besser im Spiel, ohne wirklich zwingend zu sein. Leverkusen musste dem enormen Aufwand aus den ersten 45 Minuten ein Stück weit Tribut zollen. Die erste dicke Möglichkeit nach dem Seitenwechsel hatte dann rund zehn Minuten vor Schluss der eingewechselte Jamal Musiala, der nach einem Bilderbuchangriff nur den Pfosten traf.

Und so lief es eigentlich auf eine Punkteteilung und somit Bayer Leverkusen als Herbstmeister hinaus. Doch Jonathan Tahs Patzer und Edmond Tapsobas Schienbein ebneten noch den Weg für die Bayern.

Torfolge

1:0 Schick (13.): Bailey und Amiri führen eine Ecke von der rechten Seite kurz aus, die Bayern-Abwehr schläft einen Moment und Amiri kann unbedrängt flanken. Schick wartet am langen Pfosten und vollendet fulminant per Volley ins linke Eck. Neuer kann nur hinterherschauen.

1:1 Lewandowski (43.): Tapsoba leistet sich einen Fehlpass in den Fuß von Süle. Der heutige Rechtsverteidiger schaltet schnell und bedient Sané, der den Ball rechts raus auf Müller weiterleitet. Dessen lange Flanke findet Lewandowskis Kopf, weil sich vor ihm Hradecky und Tah über den Haufen rennen. Der Abschluss aufs leere Tor ist dann reine Formsache.

1:2 Lewandowski (90+3): Was für ein Bock von Tah. Ein harmloser Querpass von Diaby springt dem Innenverteidiger viel zu weit vom Fuß. Kimmich reagiert schnell und spielt in die Tiefe auf Lewandowski. Der Pole marschiert von halblinks in den Sechzehner und schließt mit rechts ab. Hradecky wäre wohl zur Stelle gewesen, doch Tapsoba fälscht mit dem Schienbein unhaltbar ab.

Die Noten

Bayer Leverkusen

74' Demirbay für Bailey

82' Alario für Schick

Bayern München

32' Sané (5,5) für Coman

68' Kimmich (2,5) für Tolisso

68' Musiala (2) für Sané