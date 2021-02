BVB: Terzic weiterhin fest im Sattel

Edin Terzic sitzt trotz der aktuellen Ergebnis-Krise fest im Sattel bei Borussia Dortmund. Seit dem der 38-Jährge das Amt des Cheftrainers von Lucien Favre im Januar übernommen hatte, sammelte er nur 1,44 Punkte im Schnitt.

Die gestrige 1:2-Niederlage beim SC Freiburg war bereits die vierte Niederlage unter Terzics Leitung. Dass man dennoch noch immer volles Vertrauen in die Fähigkeiten des Coaches hat, unterstreichen die Aussagen von Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl und Sportdirektor Michael Zorc.

„Wir sehen jeden Tag wie Edin Terzic sowohl in fachlicher als auch in emotionaler Hinsicht mit den Spielern arbeitet. Wie akribisch er dabei zu Werke geht und wie klar er Problempunkte offen und ehrlich anspricht,“ so Kehl gegenüber dem ‚kicker‘.

Zorc stimmt ein

Michael Zorc schlägt im Interview mit der ‚Bild‘ in die gleiche Kerbe. Es sei kein Thema, den Coach zum zweiten Mal in der laufenden Saison zu wechseln: „Wir sind davon überzeugt, dass wir es mit Edin packen.“ Dennoch lässt der 58-Jährige auch mahnende Worte folgen: „Die Tendenz geht in die falsche Richtung. Wir müssen ganz schnell den Dreh bekommen.“