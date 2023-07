Bundesliga-Interesse: Moutoussamy immer begehrter

In einer vor allem am Ende enttäuschenden Saison des FC Nantes zählte Kapitän Samuel Moutoussamy zu den wenigen Lichtblicken seiner Mannschaft. Dass der französisches Traditionsklub als 16. knapp dem Abstieg aus der Ligue 1 entrinnen konnte, war auch den Leistungen seines Achters zu verdanken. Nun könnte sich Moutoussamy mit dem nächsten Karriereschritt belohnen.

Dieser könnte in die Bundesliga führen. Nach FT-Informationen haben sich Bayer Leverkusen und der 1. FC Köln nach dem 26-jährigen Kongolesen erkundigt. Im Mai kursierten in Frankreich bereits Gerüchte über ein Interesse des VfL Wolfsburg. Daneben zeigen nun Nantes‘ Ligarivale Racing Straßburg, neuerdings gut betuchter Schwesterklub des FC Chelsea, und der RSC Anderlecht Interesse an Moutoussamy.

Interessant für alle potenziellen Abnehmer: Der gebürtige Pariser geht in sein letztes Vertragsjahr, Nantes steht deshalb unter Verkaufsdruck. Im Bereich von drei bis fünf Millionen Euro könnte der Deal am Ende über die Bühne gehen – kein schlechter Preis für einen gesetzten Ligue 1-Profi im besten Fußballer-Alter.