Pogba-Comeback: Gespräch mit Beckham

Paul Pogba (31) könnte offenbar in den USA sein Fußball-Comeback feiern. Wie die ‚Manchester Evening News‘ berichten, kam es am vergangenen Wochenende in Miami zu einem Meeting zwischen David Beckham und dem Franzosen, dessen Dopingsperre Ende dieses Monats ausläuft.

Pogba hat sich während seiner Sperre unter anderem bei Inter Miami fitgehalten haben. Beckham ist Gründer und Miteigentümer des MLS-Klubs, für den aktuell die Barça-Legenden Lionel Messi, Sergio Busquets, Jordi Alba und Luis Suárez aktiv sind. Trainiert wird die Truppe von deren früheren Mitspieler Javier Mascherano.