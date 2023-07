Erfolgsgeschichte geht weiter: Icardi bleibt bei Gala

Galatasaray wird die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Mauro Icardi fortsetzen. ‚Sportitalia‘ zufolge verpflichten die Istanbuler den Mittelstürmer von Paris St. Germain für zehn Millionen Euro fest. Der 30-Jährige unterschreibe in der Türkei für drei Jahre und erhalte ein Jahresgehalt über zehn Millionen Euro.

Icardi, der bei PSG noch einen Kontrakt bis 2024 besitzt, war bereits in der vergangenen Saison an Galatasaray verliehen. Der achtfache argentinische Nationalspieler leistete mit 22 Toren in 24 Spielen einen wesentlichen Beitrag dazu, dass Gala das erste Mal seit vier Jahren die Meisterschaft für sich entscheiden konnte. Offerten aus Saudi-Arabien lehnt Icardi ab.

