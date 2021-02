Frankfurt: Hasebe vor Verlängerung

Eintracht Frankfurt und Makoto Hasebe gehen aller Voraussicht nach in eine gemeinsame Zukunft. Wie die ‚Bild‘ berichtet, steht der 37-Jährige vor einer Verlängerung seines auslaufenden Arbeitspapiers.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem Bericht zufolge hat man sich in Frankfurt dazu entschieden, den Kontrakt mit dem Defensiv-Allrounder für ein Jahr zu verlängern. Im Frühjahr wolle man sich zusammensetzen und die Vereinbarung zum Abschluss bringen. In der laufenden Spielzeit gehört Hasebe zum Stammpersonal der Eintracht, kam in 15 Pflichtspielen zum Einsatz.