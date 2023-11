Abschied geplant: Stuttgart & Frankfurt heiß auf Torjäger Koïta

Das Wintertransferfenster wirft so langsam seine Schatten voraus. Spieler, die sich in den letzten Vertragsmonaten befinden, dürfen ab dem 1. Januar offiziell ohne Zustimmung ihres aktuellen Arbeitgebers mit anderen Klubs verhandeln und dort auch für die kommende Spielzeit unterschreiben. Für manche Vereine ist es die also allerletzte Gelegenheit, noch einen Transfererlös für eigene Spieler zu erzielen. Einer davon: Mittelstürmer Sékou Koïta von RB Salzburg.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie Fabrizio Romano berichtet, plant der 23-Jährige nicht, seinen auslaufenden Vertrag bei den Österreichern noch zu verlängern und strebt einen Abschied im Januar an. Das hat dem Bericht zufolge den VfB Stuttgart, Eintracht Frankfurt sowie den französischen Champions League-Vertreter RC Lens auf den Plan gerufen.

Lese-Tipp

Poreba spricht über seine HSV-Zukunft

Ein halbes Jahr vor Vertragsende dürfte die Ablöse für Koïta entsprechend überschaubar sein. Für Salzburg schnürt der Linksfuß seit 2019 seine Schuhe. Der 1,73 Meter große Angreifer kam seitdem hauptsächlich als Mittelstürmer sowie hängende Spitze zum Einsatz, kann aber wahlweise auch im offensiven Mittelfeld auflaufen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Komplizierte Saison

So richtig sportlich auf sich aufmerksam machen konnte der Malier in der laufenden Spielzeit nicht. Zunächst setzten ihn Oberschenkelprobleme zu Beginn der Saison für drei Spieltage außer Gefecht. Nach fünf Bundesligaspielen und drei Treffern war Koïta aufgrund von Adduktorenbeschwerden erneut zum Zuschauen verdammt. In der Champions League reichte es nur für einen Einsatz über 31 Minuten. Der VfB und die Eintracht müssen darauf hoffen, dass der Stürmer zur Rückrunde verletzungsfrei bleibt.