Erster Aufstiegstransfer: Bochum blickt nach Frankreich

Der VfL Bochum könnte sich die Dienste von Aurélien Nguiamba (22) sichern. Wie ‚France Football‘ berichtet, zählt der Ruhrpottklub neben Espanyol Barcelona und dem FC Getafe zum Kreis der Interessenten. Der Vertrag des defensiven Mittelfeldspielers läuft im Sommer aus, weshalb er die AS Nancy ablösefrei verlassen kann.

Ein Wechsel nach Bochum kommt höchstwahrscheinlich nur dann in Frage, wenn der Aufstieg in die Bundesliga gelingt. Am Sonntag trifft der VfL auf den SV Sandhausen (15:30 Uhr) und hat als Tabellenführer alle Trümpfe in der Hand. Aus finanzieller Sicht wäre der Bundesliga-Etat wohl notwendig, um sich gegen die etablierten spanischen Klubs im Werben um Nguiamba durchzusetzen.

Langfristig geplanter Losilla-Ersatz?

In der laufenden Spielzeit sammelte Nguiamba 22 Einsätze für Nancy, wobei er seinen Status als Reservist zu Saisonbeginn in der Rückrunde hinter sich ließ und sich als Stammspieler etablierte. Langfristig wäre Nguiamba wohl als Ersatz für Landsmann Anthony Losilla (35) eingeplant, der nur noch bis 2022 an die Bochumer gebunden ist.

Nicht nur Nationalität und Position teilen sich die beiden Akteure. Während seiner Zeit in Frankreichs Jugendnationalmannschaften führte Nguiamba die Auswahlteams von der U16 bis zur U19 gelegentlich als Kapitän aufs Feld. Losilla agiert in Bochum ebenfalls als Spielführer. Eine Leader-Rolle, in die Nguiamba hineinwachsen könnte.