200 Millionen für zwei neue PSG-Stars | Liverpools Coup

Offensivbaustelle bei PSG

Für Paris St. Germain beginnt die spannendste Zeit des Jahres: Das Transferfenster. Auch in diesem Sommer bahnen sich zahlreiche Neuverpflichtungen an, dafür wird wie üblich viel Geld in die Hand genommen. Während im Defensiv-Bereich bereits alles klar scheint – Lucas Hernández (27/FC Bayern) sowie Manuel Ugarte (22/Benfica Lissabon) schließen sich dem Hauptstadt-Klub aller Voraussicht nach für über 100 Millionen Euro an – sucht man am Eiffelturm teils vergeblich nach Offensivpower.

Unter der Anzeige geht's weiter

‚Le Parisien‘ zufolge sollen dafür weitere 200 Millionen Euro investiert werden. Ganz oben auf der Einkaufsliste steht der frischgebackene Champions League-Gewinner Bernardo Silva (28/Manchester City), der das Sieger-Gen mit nach Frankreich bringen soll und als Nachfolger von Lionel Messi (36) gehandelt wird. Zusätzlich braucht Paris dringend einen neuen Mittelstürmer. Harry Kane (29/Tottenham Hotspur), der einst ins Visier genommen wurde, schließt einen Wechsel nach Frankreich aus. Für Victor Osimhen (24/SSC Neapel) wurde eine Offerte über 100 Millionen Euro abgelehnt, Neapel verlangt kolportierte 180 Millionen Euro. Stand jetzt eine selbst für PSG nicht zu stemmende Stange Geld.

Lese-Tipp

Ausweg gesucht: Enrique will Félix zu PSG lotsen

Szo far Szo good

Dann ging doch alles ganz schnell: Wenige Stunden vor Ablauf der Frist hat der FC Liverpool die Ausstiegsklausel von Dominik Szoboszlai gezogen. Demnach fließen 70 Millionen Euro Ablöse an RB Leipzig, gleichzeitig verliert der Bundesligist einen vielversprechenden Offensivspieler. Auch für die englische Presse ist klar: Der 22-jährige Ungar ist das Geld wert. „Szo far Szo good for Klopp“, titelt der ‚Daily Mirror‘ und ist sich offenbar sicher, dass Liverpool-Trainer Jürgen Klopp viel Vergnügen mit dem talentierten Rechtsfuß haben wird. Als einen „echten Coup“ bezeichnet die ‚Daily Mail‘ den Transfer.