Haaland-Papa: „La Liga ist sehr gut für meinen Sohn“

Kaum hatte Erling Haaland vor rund drei Monaten seinen Vertrag bei Borussia Dortmund unterschrieben, machten Gerüchte die Runde, das 19-jährige Wunderkind habe sich eine Ausstiegsklausel sichern können. Dem Vernehmen nach kann der Stürmer zukünftig, aber noch nicht in diesem Jahr für 75 Millionen Euro weiterziehen. Papa Alf-Inge bringt seinen Sohn schon jetzt in Stellung.

„Wir waren mit mehr als 100 Mannschaften in Kontakt“, verrät der frühere norwegische Nationalspieler gegenüber der ‚as‘und unterstreicht: „Aber es stimmt, dass die spanische Liga für meinen Sohn eine sehr gute Liga ist, mit großartigen Mannschaften. Man weiß nie, ob er in Spanien spielen wird. Was geschehen muss, wird geschehen.“

Zunächst zerlegt Haaland junior aber für den BVB die Bundesliga. Zehn Torbeteiligungen stehen nach gerade einmal sieben Ligaspielen zu Buche. „Ich freue mich sehr für ihn und für Borussia Dortmund, obwohl für mich das Wichtigste ist, dass er weiter so wächst wie bisher. Er war schon immer ein Torjäger, aber er gibt auch eine Menge Vorlagen. Natürlich bin ich stolz“, erklärt Haaland senior.

„BVB perfekt für die Weiterentwicklung“

Der frühere Mittelfeldabräumer in Diensten von Manchester City, Leeds United und Nottingham Forest macht aber keinen Hehl daraus, dass der BVB nur eine Zwischenstation ist: „Die Dortmunder haben uns gesagt, dass sie jemanden wie ihn brauchen und dass das Ziel das bestmögliche ist. Es ist eine Mannschaft, die um die Bundesliga kämpft und im europäischen Wettbewerben wächst. Sie ist perfekt für die Weiterentwicklung.“