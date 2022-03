Richards: „Kimmich ist wie ein großer Bruder für mich“

Für Omar Richards spielte Joshua Kimmich bei der Eingewöhnung beim FC Bayern eine entscheidende Rolle. Im Klub-Magazin ‚51‘ gefragt, wer sich besonders um ihn gekümmert, antwortet der Engländer: „Joshua Kimmich. Vom ersten Tag an bis heute. Er fragt nach, wie es mir geht, gibt mir Tipps, was ich verbessern kann. Das schätze ich sehr. Joshua ist wie ein großer Bruder für mich. Er versteht, dass es nicht so leicht ist, in ein fremdes Land zu ziehen, von einem kleinen Team zu einem der besten Klubs Europas zu wechseln.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Richards kam im vergangenen Sommer vom englischen Zweitligisten FC Reading nach München. Wettbewerbsübergreifend sammelte der 24-jährige Linksverteidiger 15 Pflichtspieleinsätze und legte ein Tor auf. An der Säbener Straße steht der gebürtige Londoner noch bis 2025 unter Vertrag.