Werder arbeitet schon am nächsten Weiser-Vertrag

Werder Bremen will wenige Monate nach der Festverpflichtung schon den nächsten Vertrag mit Mitchell Weiser abschließen. „Ich weiß, dass schon gesprochen wurde, aber noch gibt es nichts Konkretes“, wird der Mann für die rechte Außenbahn von der ‚DeichStube‘ zitiert. Gegen eine Einigung hätte der 28-Jährige wohl nichts einzuwenden: „Natürlich kann ich mir vorstellen, länger bei Werder zu bleiben.“ Aktuell ist die Zusammenarbeit bis zum 30. Juni 2024 datiert.

Andersherum gilt das natürlich auch für die Grün-Weißen, schließlich hat Weiser seiner Karriere in eindrucksvoller Manier neuen Schwung verliehen. Der Ex-Leverkusener avancierte zu den auffälligsten Akteuren des Aufsteigers, steuerte in 17 Saisonspielen drei Tore und starke acht Vorlagen bei. Er betont: „Ich fühle mich sehr wohl. Mir macht es großen Spaß, in der Mannschaft und in diesem Stadion zu spielen.“

