Wolfsburg: Der Plan mit dem Nmecha-Erbe

Der VfL Wolfsburg plant nach dem Verkauf von Felix Nmecha (22) zu Borussia Dortmund offenbar mehrgleisig für die nun offene Kaderstelle im Mittelfeld. Wie der ‚kicker‘ berichtet, soll zum einen Aster Vranckx (20) die Chance erhalten, sich in der Saisonvorbereitung zu präsentieren. Der Acht-Millionen-Einkauf aus dem Jahr 2021 verbrachte die vergangene Saison auf Leihbasis beim AC Mailand, konnte sich dort aber nicht für eine Festverpflichtung empfehlen.

Zum anderen schaue sich Wolfsburg nach einem externen Neuzugang um. Welchen Mittelfeldspieler die Niedersachsen dabei im Blick haben, bleibt in dem Bericht offen. Fabrizio Romano brachte jüngst Lovro Majer mit dem VfL in Verbindung. Ein Transfer des 25-jährigen Kroaten von Stade Rennes wäre mit den 30 Nmecha-Millionen wohl zu stemmen. Ob es in den Transferplanungen der Wölfe tatsächlich auf Majer hinausläuft, bleibt abzuwarten.

