„Wir werden sehen“: Bayer-Hoffnung auf Stanisic-Verbleib?

Für Josip Stanisic bleibt weiterhin offen, ob er im Sommer zum FC Bayern zurückkehren möchte. „Ich habe mir [über die Zukunft, Anm. d. Red.] keine Gedanken gemacht. Die Saison ist noch nicht zu Ende, wir sind noch in allen drei Wettbewerben dabei, darauf liegt der Fokus und dann ist natürlich auch die EM im Sommer. Was darüber hinaus passiert, steht in den Sternen“, erklärte der Leihspieler von Bayer Leverkusen auf der heutigen Pressekonferenz vor dem morgigen Europa League-Rückspiel (21 Uhr) gegen Qarabag Agdam.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dennoch ließ der 23-jährige Abwehrspieler durchblicken: „Natürlich ist es so, dass ich zurück muss, aber man weiß ja nie im Fußball. Es ist ein schnelllebiges Geschäft. Ein Tag bin ich da und am anderen bin ich wieder weg. Wir werden sehen.“ Eine Kaufoption konnte sich die Werkself nicht sichern. An der Säbener Straße steht Stanisic noch bis 2026 unter Vertrag.