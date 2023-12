Stanisic lässt Bayern-Zukunft offen

Josip Stanisic hat offen gelassen, für welchen Verein er ab der kommenden Saison auflaufen wird. Zunächst werde er aber zum FC Bayern zurückkehren, stellt der aktuell an Bayer Leverkusen verliehene Verteidiger im Interview mit ‚web.de‘ klar: „Ich bin ja für dieses Jahr ohne Option verliehen worden. Deswegen gehe ich natürlich zurück zu Bayern. Aber man weiß ja nie, was dann im Sommer passiert. Ich denke auch gar nicht daran. Ich bin jetzt hier, will mein Ding hier durchziehen, möglichst viel spielen, der Mannschaft helfen und mich auch persönlich weiterentwickeln. Was dann im Sommer passiert, wird man sehen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch bei Bayer ist Stanisic bislang nur Ergänzungsspieler. Lediglich einmal stand er in der Bundesliga in Xabi Alonsos Startelf. Vertraglich ist der 23-jährige Kroate noch bis 2026 an den FC Bayern gebunden. Über seine Rolle in Leverkusen sagt Stanisic: „Es ist natürlich auch so, dass man als Verteidiger nicht ganz so oft eingewechselt wird. Das führt dazu, dass ich dann in der Bundesliga manchmal 90 Minuten auf der Bank sitze. Das macht natürlich niemandem Spaß. Aber wie gesagt, wir haben einen breiten Kader. Ich akzeptiere die Situation, ziehe Motivation daraus und gebe mein Bestes.“