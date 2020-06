Bleibt Awoniyi länger in Mainz?

Taiwo Awoniyi könnte auch in der kommenden Saison für den FSV Mainz 05 auf Torejagd gehen. „Wir sind mit Liverpool im Austausch, das ist eine offene Position“, bestätigt Manager Rouven Schröder gegenüber der ‚Bild‘, dass er mit dem eigentlichen Arbeitgeber des Nigerianers in Kontakt steht, „wir warten jetzt mal die letzten Spiele ab. Dann sehen wir, wie die nächsten Schritte sind.“

Awoniyi ist der Gewinner des Bundesliga-Neustarts. Nachdem er in der Hinrunde nur sporadisch zu Einsatz gekommen war, sollte die Leihe im Winter schon beendet werden. Bis zum Corona-Lockdown schaffte er es dann kein einziges Mal in den Kader. Seit dem Restart war er bei jedem Spiel mit von der Partie und stand in den vergangenen drei Spielen in der Startelf.