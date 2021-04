Haaland-Vertreter treffen sich mit Barça

Der Poker um die Verpflichtung von Erling Haaland ist offenbar offiziell eröffnet. Die ‚Sport‘ veröffentlichte ein Video, auf dem Berater Mino Raiola und Vater Alf-Inge Haaland am heutigen Donnerstag am Flughafen in Barcelona zu sehen sind. Die beiden wurden vom Fahrer des Barça-Präsidenten Joan Laporta in Empfang genommen.

Die ‚Sport‘ schlussfolgert daraus ein Treffen der Haaland-Vertretung mit dem FC Barcelona. In den vergangenen Wochen kristallisierte sich der 20-jährige Torjäger von Borussia Dortmund (49 Spiele, 49 Tore seit Januar 2020) immer mehr als Wunschspieler der Blaugrana heraus. Nun gibt es offenbar erste konkrete Annäherungen.

150 Millionen aufwärts im Gespräch

Zur Faktenlage: Haaland ist noch bis 2023 an den BVB gebunden. Erst im kommenden Jahr soll eine Ausstiegsklausel über kolportierte 75 Millionen Euro greifen. In diesem Sommer könnte Dortmund, das die Champions League zu verpassen droht, vermeintlich eine deutlich höhere Summe einnehmen. Laut der ‚Sport‘ ist Barcelona optimistisch, die Dortmunder Preisvorstellung von 180 Millionen auf 150 Millionen Euro drücken zu können. Für das hochverschuldete Barça immer noch ein eigentlich irrwitziger Betrag.

Haaland selbst soll seinen Wechselwunsch bereits mitgeteilt haben. Neben Barça würde wohl auch jeder andere internationale Top-Klub den Norweger gerne verpflichten. Jüngst berichtete ‚ABC‘, dass sich Haaland bereits auf Real Madrid als nächsten Klub festgelegt hat. Wer am Ende Recht behält und ob der BVB hinsichtlich eines Verkaufs 2021 mit sich reden lässt, bleibt abzuwarten.

UPDATE (14:16 Uhr): Laut Transfer-Insider Fabrizio Romano hat sich Raiola in dieser Woche schon mit dem BVB getroffen, um über Haalands Preis zu sprechen. Der Agent werde sich in den kommenden Wochen auch noch mit weiteren Top-Klubs treffen.