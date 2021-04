Haaland-Poker: BVB erteilt „Wechselverbot“ – Raiola trifft Real

Am heutigen Donnerstag dreht sich auf dem Transfermarkt fast alles um Erling Haaland. Zur Übersicht:

Dienstag: Der spanische TV-Sender ‚Cuatro‘ meldet, dass Erling Haaland Borussia Dortmund seinen Wechselwunsch mitgeteilt hat.

12:43 Uhr: Die katalanische Zeitung ‚Sport‘ veröffentlicht Fotos von Berater Mino Raiola und Vater Alf-Inge Haaland am Flughafen in Barcelona. Das Duo trifft sich mit Barça.

14:08 Uhr: Transfer-Insider Fabrizio Romano meldet, dass Raiola in dieser Woche bereits bei Borussia Dortmund erfragt habe, für welchen Preis Haaland im Sommer wechseln darf. Es seien noch Gespräche mit weiteren Top-Klubs geplant.

15:10 Uhr: BVB-Manager Michael Zorc reagiert bei ‚Sky‘: „Ich habe gestern noch mit Raiola gesprochen. Wir haben unsere Intention klar gemacht“. Dortmund will Haaland, der erst 2022 eine Ausstiegsklausel hat, halten.

„Wechselverbot“ für Haaland?

Nun gibt es eine weitere Meldung, diesmal von der ‚WAZ‘. Die BVB-nahe Zeitung berichtet, dass die Borussia Haaland sogar halten will, wenn die Qualifikation für die Champions League misslingt. Die Rede ist von einem „Wechselverbot“ – das Raiola auch akzeptiert habe.

Mit seinem Gespräch in Barcelona wollte der Agent insbesondere andere Interessenten aufmerksam machen – und habe „dabei einen Wechsel im Jahr 2022 im Blick“. Dann darf Haaland für kolportierte 75 Millionen Euro wechseln. Derweil behauptet Romano, dass Dortmund für 150 Millionen Euro schon in diesem Sommer verkaufen könnte.

Die ‚WAZ‘ wartet unterdessen noch mit einer weiteren interessanten Info auf: Raiola reise nämlich nach seinem Besuch in Barcelona noch heute nach Madrid, um mit Real Madrid zu sprechen. Laut Romano sind Raiola und Haaland senior bereits dort angekommen. In den kommenden Tagen sollen drei weitere Gespräche mit Top-Klubs stattfinden. Vorgänge, die beim BVB vor dem so wichtigen Spiel gegen Eintracht Frankfurt (Samstag, 15:30 Uhr) Unruhe aufkommen lassen. Selbst dann, wenn Raiola tatsächlich nur präventiv unterwegs sein sollte.