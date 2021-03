Spanische Medien: Haaland teilt Wechselwunsch mit

Erling Haaland will Borussia Dortmund angeblich am Saisonende verlassen. Diesen Entschluss hat der 20-jährige Torjäger seinem Klub bereits mitgeteilt, heißt es in einem Bericht des spanischen Fernsehsenders ‚Cuatro‘.

Im Januar 2020 war der Norweger für 20 Millionen Euro von RB Salzburg gekommen, schoss seitdem 49 Tore in 49 Spielen. Wohl jeder europäische Topklub sähe Haaland gerne in den eigenen Reihen. ‚Cuatro‘ sieht Real Madrid in der Favoritenrolle, Haalands Familie wolle sich in Spanien niederlassen.

Doch am längeren Hebel sitzt nach wie vor der BVB. Haaland ist noch bis 2024 gebunden. Dem Vernehmen nach greift 2022 eine Ausstiegsklausel über 75 Millionen Euro. Ab 150 Millionen Euro Ablöse könnte ein Transfer dem Bericht zufolge vorgezogen werden.

