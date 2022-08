Medien: Akanji soll Fofana ersetzen

Was haben Manuel Akanji (27) und Wesley Fofana (21) gemeinsam? Beide sind Innenverteidiger, die ihre Klubs gerne verlassen und ein neues Kapitel aufschlagen würden. Erstgenannten Schweizer zieht es weg von Borussia Dortmund, den Franzosen von Leicester City zum Ligarivalen FC Chelsea. Beide nehmen deshalb aktuell nicht am Spielbetrieb ihrer Mannschaft teil.

Eine weitere Gemeinsamkeit: Weder der eine noch der andere kommt in seinen Wechselbestrebungen voran. Um Akanji buhlt vor allem Italiens Vizemeister Inter Mailand, konnte sich bislang aber nicht mit dem BVB einigen. Chelsea wiederum beißt sich noch an Fofanas Arbeitgeber die Zähne aus. Nun werden beide Personalien von englischen Medien in einen direkten Zusammenhang gebracht.

Was machen Inter & Chelsea?

Den Tageszeitungen ‚Telegraph‘ und ‚Daily Mail‘ zufolge ist Akanji Leicesters Favorit auf den freien Platz, den Fofanas Wechsel nach London hinterlassen würde. Bereits vor einem Jahr befand sich der Eidgenosse auf dem Radar der Foxes, nun hat Leicester die Fährte offenbar wieder aufgenommen.

Ob Akanji beim englischen Meister von 2016 landet, hängt jetzt von zwei Bedingungen ab: Inter darf nicht der Durchbruch gelingen, während Chelsea die Fofana-Verpflichtung eintüten muss. An der Stamford Bridge soll bereits ein Ablöse-Angebot in Höhe von 90 Millionen Euro in der Mache sein. Das könnte den Poker gehörig ankurbeln.