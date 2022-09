Mit vielen Neuen und einem Rekord: Brügge auf dem Vormarsch

Es war eine der Überraschungen am gestrigen Abend in der Champions League: Der FC Brügge schlägt den FC Porto auswärts mit 4:0. Die Belgier führen damit die Gruppe B mit sechs Punkten an, nachdem sie am ersten Spieltag bereits Bayer Leverkusen mit 1:0 bezwangen – historisch. Mit zwei Siegen war zuvor noch keine belgische Mannschaft in die Gruppenphase gestartet.

Einmal mehr avancierte Ferran Jutglà zum Matchwinner, gegen die Portugiesen steuerte er ein Tor und eine Vorlage bei. Der 23-jährige Spanier kam vor der Saison vom FC Barcelona. Der Stürmer ist einer von zahlreichen Akteuren, die im Sommer den Weg nach Brügge fanden. Gegen Porto standen mit ebenjenem Jutglà, Casper Nielsen (28), Raphael Onyedika (21), Bjorn Meijer (19) und Kamal Sowah (22) fünf Einkäufe in der Anfangsformation. Letzterer erzielte das zwischenzeitliche 2:0 kurz nach der Halbzeit.

Rekordverdächtiger Transfersommer

15 neue Spieler holte Brügge im vergangenen Transferfenster an Bord, wobei Roman Yaremchuk von Benfica Lissabon der wohl prominenteste Name sein dürfte. Mit 48,4 Millionen Euro übertraf man den eigenen Höchstwert an Ausgaben aus dem Vorjahr um knapp acht Millionen Euro.

Und es gab einen weiteren Rekord zu verzeichnen. Charles De Ketelaere wechselte für 32 Millionen Euro Sockelablöse plus drei Millionen an möglichen Boni zum AC Mailand. Damit ist der 21-Jährige der teuerste Verkauf der belgischen Jupiler Pro League.

Neuer Trainer, altes Gerüst

Auch an der Seitenlinie hat sich beim FC Brügge was getan. Alfred Schreuder verließ den Klub nach nur einem halben Jahr in Richtung Ajax Amsterdam. Dafür übernahm Carl Hoefkens, der zuvor drei Jahre als Co-Trainer bei Brügge tätig war.

Doch nicht alles ist neu. Das Tor hütet weiter Simon Mignolet (34) und Hans Vanaken (30) führt das Team als Kapitän aufs Feld. Das Spiel des amtierenden belgischen Meisters ist weiterhin dominant, wie Ballbesitz und die Anzahl an Pässen zeigen – beides Bestwert in der Jupiler Pro League. Der Mix aus Neuzugängen und alter Achse fruchtet also.

Die vergangenen sieben Pflichtspiele konnte Brügge allesamt für sich entscheiden. Somit stehen sie an dritter Stelle in der Tabelle, dennoch beträgt der Abstand zum Ligaprimus Royal Antwerpen fünf Punkte.

Zwei Spieler trumpfen dabei besonders auf: Jutglà kommt im heimischen Wettbewerb auf fünf Tore und drei Assists in acht Spielen, Andreas Skov Olsen kann vier Treffer und zwei Vorlagen vorweisen. Der 22-jährige Däne kam zu Jahresbeginn vom FC Bologna. Performen diese beiden und der Rest der Mannschaft so weiter, treibt das die Teamchemie weiter in die Höhe. So kann es für Brügge in dieser Spielzeit hoch hinaus gehen.