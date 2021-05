Heidel erläutert Mainzer Kaderplanung

Der FSV Mainz 05 wird mit einem auf vielen Positionen veränderten Team in die neue Saison gehen. Gegenüber der ‚Bild‘ kündigt Sportvorstand Christian Heidel „erhebliche Veränderungen im Kader“ an, betont aber auch: „Die Mannschaft fällt ganz sicher nicht auseinander.“ Um das zu gewährleisten, muss der 57-Jährige jedoch zeitnah noch einige Verträge verlängern. Die Arbeitspapiere von Robin Quaison, Adam Szalai, Stefan Bell und Philipp Mwene sowie der Leihspieler Danny da Costa, Dominik Kohr und Robert Glatzel laufen aus.

„Wir werden nicht alle auslaufenden Verträge verlängern und sicher auch mit einigen Spielern und deren Beratern mit laufendem Vertrag Gespräche führen. Dies betrifft auch ausgeliehene Spieler. Aber wir werden demnächst auch Verträge von Spielern vorzeitig verlängern“, so Heidel, der auch Verkäufe nicht ausschließt: „Wir müssen keine Spieler verkaufen. Aber es gilt, was ich auch früher immer schon genau so gesagt habe: Unverkäuflich ist bei Mainz 05 kein Spieler.“