Gespräche laufen: Schalke aktiviert Plan B

Schalke 04 will vor Transferfenster-Schließung am Donnerstag noch einen neuen Rechtsverteidiger verpflichten. Koffi Kouao (25) vom FC Metz war bereits in Gelsenkirchen, erhielt dann aber ein besseres Angebot und steht nun vorm Wechsel zu Dinamo Zagreb. Zeit zum Hadern bleibt S04 nicht, weshalb nun Plan B aktiviert wird.

Wie Le Parisien berichtet, spricht der Tabellen-15. der zweiten Liga aktuell mit dem FC Nantes über eine Leihe von Fabien Centonze. Der 28-Jährige steht zwar noch bis 2027 beim französischen Erstligisten unter Vertrag, hat sportlich aber einen schweren Stand. Mit Kelvin Amian (25) kam kürzlich auch noch neue Konkurrenz.

Entsprechend ist Nantes bereit, Centonze abzugeben. Es werde sogar bereits konkret über Zahlen gesprochen. Eine Kaufoption soll Stand jetzt nicht Teil des Deals sein. Übrigens: Bereits im Sommer 2022 hatte Schalke – unter damals noch ganz anderen führenden Köpfen – Informationen über Centonze eingeholt. FT berichtete damals exklusiv.