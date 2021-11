Mayoral in die Premier League?

Crystal Palace schielt offenbar auf einen Transfer von Borja Mayoral. Wie die ‚Sun‘ berichtet, steht der Stürmer, der aktuell von Real Madrid an die AS Rom verliehen ist, bei den Eagles hoch im Kurs. Mayoral spielt seit dem Sommer 2020 leihweise für die Giallorossi.

Bereits im vergangenen Transferfenster arbeitete der Premier League-Klub dem Bericht zufolge an einer Leihe des 24-Jährigen, doch Mayoral blieb in der italienischen Hauptstadt. Nach einer starken Debütsaison (17 Treffer, sieben Assist) ist der Rechtsfuß unter dem neuen Trainer José Mourinho kaum noch gefragt. In dieser Spielzeit stehen lediglich acht Kurzeinsätze zu Buche.