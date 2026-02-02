Last second: Mainz holt Becker

Im Kampf gegen den Abstieg hat der FSV Mainz noch einmal zugeschlagen. In der letzten Sekunde haben sich die Rheinhessen mit Angreifer Sheraldo Becker (30) verstärkt. Die Verhandlungen liefen bis kurz vor 20 Uhr, jetzt ist der Deal aber durch. Es handelt sich um eine Leihe. Die Vereinbarung beinhaltet zudem eine Kaufverpflichtung für dem Fall, dass Mainz die Klasse hält und Becker eine bestimmte Anzahl von Spielen bestreitet.

Mainz-Sportdirektor Niko Bungert erklärt: „Sheraldo Becker kennt die Liga und den Trainer sehr gut. Wir sind froh, dass wir in der Kürze der Zeit noch eine Lösung finden konnten, die keine große Eingewöhnungszeit braucht und uns nochmal weitere Qualität in den Kader bringt.“

Becker selbst sagt über seinen Wechsel: „Ich freue mich, dass das so schnell geklappt hat und auf die Rückkehr in die Bundesliga. Ich habe nahezu alle meine Bundesliga-Spiele unter Urs Fischer gemacht und bin froh, jetzt wieder mit ihm zusammenarbeiten zu können. Jetzt geht es darum im Abstiegskampf so viele Punkte zu holen wie möglich.“

Für Becker ist der Schritt nach Mainz eine Rückkehr in die Bundesliga. Zwischen 2019 und 2024 spielte der in Amsterdam geborene Stürmer bei Union Berlin, seine beste Zeit erlebte unter Trainer Urs Fischer. Dieser steht mittlerweile bei Mainz an der Seitenlinie und trifft nun erneut auf Becker.

In Mainz soll Becker Benedict Hollerbach (24) vertreten, der mit einem Achillessehnenriss lange ausfallen wird.