Hertha tätigt Not-Verlängerung

von Lukas Hörster - Quelle: Bild
Bad Boys for life: Jeremy Dudziak John Anthony Brooks @Maxppp

Hertha BSC hat Jeremy Dudziak mit einem neuen Vertrag ausgestattet. Wie die ‚Bild‘ berichtet, besitzt der 30-jährige Allrounder ab sofort „einen Profivertrag mit einem ordentlichen Zweitliga-Gehalt im fünfstelligen Bereich pro Monat“.

Der pikante Hintergrund: Dudziak besaß zuvor aufgrund seiner langen Verletzungsgeschichte nur noch einen „Mini-Vertrag“, der es ihm ermöglicht hätte, im Winter ablösefrei zu wechseln. Interessenten wie Holstein Kiel, Heracles Almelo und der FC Tokio standen schon bereit – Hertha musste handeln und tätigte daher die Not-Verlängerung.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
