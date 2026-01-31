Menü Suche
Mainz tütet Sommer-Transfer ein

von David Hamza - Quelle: Sky
Otto Ruoppi im Einsatz @Maxppp

Mainz 05 rüstet sich für die nächste Saison. ‚Sky‘ berichtet, dass sich der Bundesligist die Dienste von Otto Ruoppi (20) gesichert hat. Der Medizincheck soll an diesem Wochenende absolviert werden, die Ablöse betrage eine Million Euro.

Bis zum Sommer soll der offensive Mittelfeldspieler an seinen Verein, den finnischen Erstligisten Kuopion Palloseura, zurückverliehen werden. Dort sammelte Ruoppi schon Erfahrung in der Conference League und Champions League-Qualifikation. Fünfmal lief er für die finnische U21-Nationalmannschaft auf (drei Tore).

