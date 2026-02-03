Gladbach holt Bayerns Hechelmann

Borussia Mönchengladbach stellt sich im Scoutingbereich neu auf. Wie der Bundesligist verkündet, wird der langjährige Direktor Scouting und Kaderplanung Steffen Korell ab dem 1. März durch André Hechelmann ersetzt. Dieser ist gegenwärtig Chefscout beim FC Bayern München. „André ist in unserer Branche außerordentlich gut vernetzt […] und versteht, wie ein Bundesligaverein ganzheitlich funktioniert“, so Fohlen-Sportdirektor Rouven Schröder. Korell wird stattdessen Berater des Teams Sport.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zudem verkündet Gladbach die strategische Partnerschaft mit dem japanischen Rekordmeister Kashima Antlers FC. „Die Zusammenarbeit ist langfristig angelegt und zielt darauf ab, die sportliche und strukturelle Verbindung beider Vereine zu stärken sowie Impulse in den Bereichen internationale Markenentwicklung, Wissensaustausch und Scouting zu setzen“, heißt es im Vereinsstatement. „Japan ist für uns ein Schlüsselmarkt mit enormer sportlicher Qualität und großer Affinität zum europäischen Fußball. Die Partnerschaft ermöglicht es uns, unsere Aktivitäten im japanischen Markt gezielt weiterzuentwickeln und zugleich neue sportliche Perspektiven zu erschließen“, so Gladbachs Geschäftsführer Stefan Stegemann.