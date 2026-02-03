33 Millionen: Ilenikhena wird Benzema-Ersatz

Al Ittihad reagiert auf den Verlust von Karim Benzema (38). George Ilenikhena wechselt von der AS Monaco in den Wüstenstaat. Im Gegenzug fließen dem Vernehmen nach 33 Millionen Euro Ablöse in das Fürstentum.

Nach FT-Infos unterschreibt der 19-jährige Stürmer einen Vertrag bis 2029. In den zurückliegenden Wochen war Ilenikhena auch Kandidat bei Eintracht Frankfurt und dem VfB Stuttgart, den Zuschlag erhält nun aber der Saudi-Vertreter.