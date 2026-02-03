Menü Suche
33 Millionen: Ilenikhena wird Benzema-Ersatz

von Lukas Weinstock
George Ilenikhena (m.) im Einsatz für die AS Monaco @Maxppp

Al Ittihad reagiert auf den Verlust von Karim Benzema (38). George Ilenikhena wechselt von der AS Monaco in den Wüstenstaat. Im Gegenzug fließen dem Vernehmen nach 33 Millionen Euro Ablöse in das Fürstentum.

نادي الاتحاد السعودي
الموهوب "جورج إيلينيكنا" 💎
نـمر جديـد في العـميد 🐅

#شتوية_العميد
Nach FT-Infos unterschreibt der 19-jährige Stürmer einen Vertrag bis 2029. In den zurückliegenden Wochen war Ilenikhena auch Kandidat bei Eintracht Frankfurt und dem VfB Stuttgart, den Zuschlag erhält nun aber der Saudi-Vertreter.

Ligue 1
SPL
Ittihad
George Osrzehmen Ilenikhena

Ligue 1 Ligue 1
SPL Saudi Pro League
Ittihad Logo Al Ittihad
George Osrzehmen Ilenikhena George Osrzehmen Ilenikhena
