Wolfsburg verleiht Angély

Spielpraxis erhält Mathys Angély vorerst bei RSC Anderlecht. Der VfL Wolfsburg verleiht den 18-jährigen Innenverteidiger in die Jupiler Pro League. Im Leihgeschäft ist zudem eine Kaufoption enthalten, dementsprechend können die Belgier den Wechsel im Sommer permanent machen.

Beim Bundesligisten kam Angély seit seinem Wechsel 2024 von Girondins Bordeaux zu den Wölfen nicht zum Zug. Auf einen Einsatz bei den Profis wartete der Franzose vergeblich. Lediglich für die U19 durfte der Linksfuß ran.