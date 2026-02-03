Menü Suche
Wolfsburg verleiht Angély

von Dominik Schneider
Mathys Angely im Einsatz für den VfL Wolfsburg @Maxppp

Spielpraxis erhält Mathys Angély vorerst bei RSC Anderlecht. Der VfL Wolfsburg verleiht den 18-jährigen Innenverteidiger in die Jupiler Pro League. Im Leihgeschäft ist zudem eine Kaufoption enthalten, dementsprechend können die Belgier den Wechsel im Sommer permanent machen.

RSC Anderlecht
Mathys est un Mauve. ★★★

Angély (18) komt over van Wolfsburg op huurbasis, met optie tot een permanente transfer.
Bei X ansehen

Beim Bundesligisten kam Angély seit seinem Wechsel 2024 von Girondins Bordeaux zu den Wölfen nicht zum Zug. Auf einen Einsatz bei den Profis wartete der Franzose vergeblich. Lediglich für die U19 durfte der Linksfuß ran.

