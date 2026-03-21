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Köln: Eindeutiges Voting bei El Mala

von Tristan Bernert
1 min.
Thielmann umarmt El Mala und sie jubeln @Maxppp

Eine finale Entscheidung über die Zukunft von Said El Mala ist noch nicht gefallen, die FT-Leser und Leserinnen haben aber eine klare Meinung dazu, wie es mit dem 19-Jährigen weitergehen sollte. In einer FT-Umfrage gaben 60 Prozent der 4799 Befragten an, dass ein weiteres Jahr in Köln für El Mala am besten wäre. 20 Prozent halten einen Transfer zu Brighton & Hove Albion für einen passenden Schritt.

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Ist ein Wechsel zu Brighton die richtige Wahl von El Mala?
- Beendet
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Unter der Woche hieß es, dass El Malas Eltern, die das Kölner Juwel als Berater vertreten, den Seagulls aus der Premier League die Zusage für den Sommer gegeben haben sollen. Parallel buhlt auch der FC Chelsea um die Gunst des Linksaußen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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