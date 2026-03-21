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50 Millionen für Costa?

von Lukas Weinstock - Quelle: Gazzetta dello Sport
Diogo Costa stellt die Mauer @Maxppp

Dem FC Porto droht im Sommer ein Abgang von Stammkeeper Diogo Costa. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, dass der 26-Jährige bei Juventus Turin angeboten wurde. Die mögliche Ablöse für den portugiesischen Nationaltorwart, dessen Vertrag noch bis 2030 läuft, taxiert die italienische Sportzeitung auf 45 bis 50 Millionen Euro.

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Juve möchte sich für die kommende Saison auf der Torwartposition neu aufstellen. Neben Costa gehören auch Marco Carnesecchi (25/Atalanta Bergamo), Guglielmo Vicario (29/Tottenham Hotspur) und Alisson Becker (33/FC Liverpool) zum Kandidatenkreis.

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