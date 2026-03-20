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FT-Kurve Bundesliga

BVB: Klares Voting bei Sancho

von Dominik Sandler
Jadon Sancho hört Musik @Maxppp

Borussia Dortmund arbeitet intensiv an einer Verpflichtung von Jadon Sancho. Der 25-Jährige hat in Dortmund schon zweimal funktioniert. Und die Leser von FT sind sich sicher, dass Sancho auch bei einem erneuten Comeback zurück zu alter Form finden würde.

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Sollte der BVB Jadon Sancho erneut zurückholen?
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In einer Umfrage haben 80 Prozent der 6636 Teilnehmer sich für eine Verpflichtung von Sancho ausgesprochen. Lediglich 1344 User waren dagegen, dass der BVB beim Engländer erneut vorstellig wird. Eine Verpflichtung von Sancho wäre für den BVB ein finanziell überschaubares Risiko. Doch der Transfer könnte auch ein fatales Signal sein.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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