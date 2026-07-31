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Offiziell Bundesliga

BVB verkündet Diallo-Abschied

von Fabian Ley - Quelle: bvb.de
1 min.
Ousmane Diallo im Zweikampf @Maxppp

Borussia Dortmund und Ousmane Diallo (19) gehen ein Jahr vor Vertragsende getrennte Wege. Das Offensivtalent wechselt zum italienischen Erstligisten Parma Calcio. Der spanische U19-Nationalspieler war 2023 aus seiner Heimat in die U19 des BVB gewechselt. In der vergangenen Saison kam Diallo hauptsächlich für die Zweitvertretung in der Regionalliga West zum Einsatz (ein Assist in 28 Partien). In Parma ist er für den Profikader eingeplant und erhält einen Vertrag bis 2031.

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Paul Schaffran, Leiter des Nachwuchsleistungszentrums vom BVB, erklärt: „Ousmane hat sich bei uns sehr gut entwickelt und nicht zuletzt durch seine Leistungen beim U19-EM-Titel Spaniens hat sich für ihn die Möglichkeit für einen Wechsel in die Serie A eröffnet. Wir wünschen ihm für seinen Weg bei Parma alles Gute und werden seine Entwicklung genau beobachten.“ Der letzte Satz lässt darauf schließen, dass der BVB den Zugriff auf Diallo nicht vollständig abgibt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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