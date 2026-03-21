BVB: Anton reagiert auf Wechselgerüchte

Waldemar Anton konzentriert sich voll und ganz auf seine Aufgabe bei Borussia Dortmund. Angesprochen auf einen möglichen Abgang stellte der 29-Jährige im Interview mit den ‚Ruhr Nachrichten‘ klar: „Ob es Gerüchte gibt oder nicht, bekomme ich gar nicht mit. Das interessiert mich ehrlich gesagt auch nicht. Egal, ob es um mich oder andere geht. Im Fußball wird immer viel spekuliert.“

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Anton, der in der laufenden Spielzeit lediglich drei Pflichtspiele für den BVB verpasste, verfolgt mit den Schwarz-Gelben große Ziele: „Ein Klub wie Borussia Dortmund will und sollte um Titel mitspielen. Meine Lust darauf ist sehr groß.“ Seit seinem Wechsel vom VfB Stuttgart nach Dortmund im Sommer 2024 hat sich der Innenverteidiger zum absoluten Stammspieler gemausert. Der zwölffache deutsche Nationalspieler hofft nach der Europameisterschaft 2024 nun auf sein zweites großes Turnier: „Bei einer Weltmeisterschaft antreten zu dürfen, ist das größte Ziel von jedem Fußballer. Um diese Chance zu bekommen, muss ich aber immer erstmal hier beim BVB meine Leistungen bringen.“